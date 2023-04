Justiça atende pedido de Mayke, do Palmeiras, e bloqueia contas de Willian

A decisão atende a um pedido do advogado do lateral-direito Mayke, do Palmeiras, que também processa as empresas que recomendaram ao jogador, após indicação do ex-companheiro de clube, o investimento em criptomoedas.

A defesa de Willian tentou reverter a decisão, como ocorreu em março após solicitação feita por Gustavo Scarpa, que também processa a Xland, mas o pedido desta vez não foi atendido pela Justiça de São Paulo.