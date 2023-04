Criança fica em estado grave ao ser atropelada por motocicleta enquanto brincava no interior

Uma criança de apenas 7 anos ficou em estado gravíssimo de saúde após ser atropelada por uma motocicleta no início da noite desta sexta-feira, 21, na rua Caeteis, situada no Centro da Vila Campinas, distante 60 quilômetros de Rio Branco, na BR-364, sentido Porto Velho, região do município de Plácido de Castro.

Segundo informações de testemunhas, a criança estaria brincando na rua quando um motociclista teria atropelado. O condutor está sendo acusado de fugir sem prestar socorro à criança.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança ao hospital da município.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No caminho entre Acrelândia e Rio Branco, a vítima teve seu quadro agravado. Segundo médicos do SAMU, o estado de saúde da criança é considerado gravíssimo, já que teria sofrido um traumatismo craniano.