Uma viatura da Polícia Militar do Acre acabou ficando presa em uma cratera que se abriu em uma rua do bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral, na noite desta segunda-feira, 10. Uma imagem do carro empinado para baixo começou a circular nas redes sociais logo em seguida.

Segundo informações de testemunhas, os militares da viatura estavam em patrulhamento de rotina, quando aconteceu o acidente. A terra teria cedido, mas ninguém ficou ferido. O caso teria ocorrido na rua 25 de março.