Corinthians inicia busca por ‘Plano B’ após Tite recusar convite para ser técnico

O Corinthians trabalha nos bastidores para definir seu próximo alvo para o cargo de treinador. Primeira opção do clube, Tite chegou a ouvir a proposta do Timão, mas recusou prontamente sob a premissa que não irá trabalhar no futebol brasileiro nesta temporada.

A negativa não chegou a surpreender a diretoria alvinegra, que iniciou os contatos por Tite logo que Cuca comunicou sua saída, ainda na terça-feira, e já tinha conhecimento da dificuldade pelo acordo. Desde 2022, o ex-treinador da Seleção Brasileira já havia deixado claro que prioriza trabalhar na Europa.

Diariamente, vários nomes são levados à mesa do presidente Duílio Monteiro Alves, através de intermediários, empresários e conselheiros, e dois têm maior aprovação interna no clube: Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Mano Menezes, do Internacional.

Como ambos estão empregados, porém, uma eventual negociação poderia extrapolar o prazo determinado por Duílio para anunciar um novo treinador. A ideia do Corinthians é buscar um perfil semelhante a Cuca, com boas capacidades para gestão de elenco e conhecimento amplo do futebol brasileiro.

Desta forma, é improvável uma investida em um treinador do mercado estrangeiro. Ainda que feche com um novo treinador nesta sexta-feira, o Corinthians será comandado por um treinador interino no duelo contra o Palmeiras, neste sábado. O nome, porém, também não foi definido pela diretoria.