Condutor é salvo por populares ao cair com carro dentro de igarapé no Taquari

O motorista de um carro foi salvo por populares depois de cair com o veículo dentro de um igarape localizado às margens da rua Baguari, no bairro Taquari, na capital acreana. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (12).

O condutor teria derrapado na via após perder o controle do veículo. A rua estava com pontos molhados no momento do acidente.

Populares que passavam pelo local avistaram o acidente e salvaram o motorista do carro, que era o único ocupante do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e socorreu a vítima do acidente.