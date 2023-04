Com salário superior a R$ 40 mil, Zambelli pede pix para pagar indenizações judiciais

No dia 13 abril, Zambelli foi condenada a pagar R$ 20 mil à ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) por conta de uma postagem feita em 2022. A deputada publicou uma montagem onde a ex-deputada e as deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) aparecem com chifres e olhos vermelhos onde as associa à “esquerda genocida” por comemorarem a descriminalização do aborto na Colômbia.