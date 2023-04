Com hat-trick de Benzema e brilho de brasileiros, Real Madrid goleia o Valladolid

Ainda longe do Barcelona na disputa pelo título espanhol, o Real Madrid deu um bom sinal antes de pegar o rival na Copa do Rei. O time de Carlo Ancelotti goleou o Valladolid por 6 a 0, neste domingo, no Santiago Bernabéu, com um show de Benzema. O francês marcou três gols, em dia em que os brasileiros também brilharam.

SONHANDO DE LONGE

Com a vitória, o Real Madrid volta a estar a 12 pontos do Barcelona, que goleou o Elche no sábado. Os merengues chegaram a 59 pontos, enquanto os catalães têm 71. O Valladolid fica à beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 28 pontos. Restam 11 rodadas para o fim de LaLiga 2022/23.

SHOW DE KARIM

O Valladolid deu trabalho ao Real nos primeiros minutos de jogo, mas os merengues conseguiram resolver o jogo ainda na etapa inicial, marcando quatro gols em 15 minutos. Muito graças ao show de Karim Benzema, que marcou três vezes seguidas, mostrando faro de gol e repertório de finalizações, incluindo uma bela puxeta. Foi o primeiro hat-trick da temporada para o francês, que não marcava três em um mesmo jogo desde abril do ano passado.

BRILHO BRASUCA

Mas não foi só Benzema que brilhou no Bernabéu neste domingo. Os brasileiros Rodrygo e Vini Jr, titulares do ataque, também se destacaram. O Raio marcou o primeiro gol do jogo e ainda deu duas assistências, enquanto Vini deu dois passes para gols.

Fonte: ge