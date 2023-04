Com gol e assistência de Ayrton Lucas, Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo

O Flamengo construiu a vitória nos pés de Ayrton Lucas. Após um primeiro tempo com poucas chances perigosas, o time rubro-negro contou com a boa noite do seu lateral-esquerdo para sair da marcação do Fluminense e encontrar o caminho dos gols. Aos 5 minutos da etapa final, Ayrton Lucas recebeu de Cebolinha na área e finalizou no canto esquerdo de Fábio para abrir o placar. Depois, aos 22, o camisa 6 fez bela jogada, passou pela marcação na área e cruzou para trás para Pedro mandar para as redes. Ele ainda foi o responsável pela expulsão de Samuel Xavier, ao sofrer falta que gerou o vermelho para o lateral tricolor.

Fluminense com um a menos no 2º tempo

Dois minutos após o segundo gol do Flamengo, a situação do Fluminense ficou ainda mais complicada no clássico. Samuel Xavier entrou de sola em Ayrton Lucas e recebeu o vermelho direto. O técnico Fernando Diniz não gostou da decisão, discutou com o árbiro e também foi expulso. Sem o treinador à beira do campo e com um a menos desde os 24 minutos, o Tricolor não encontrou forças para diminuir a vantagem rubro-negra.

O jogo de volta

Fluminense e Flamengo voltam a campo no domingo de Páscoa, dia 9 de abril, às 18h, no Maracanã, para decidir o título carioca.