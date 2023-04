Ex-presidente Fernando Collor parcela em 60 vezes dívida de IPVA de carros de luxo

O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor firmou um acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de São Paulo no qual se comprometeu a quitar em 60 vezes uma dívida milionária de parcelas atrasadas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de três carros de luxo.

Resumo:

*Fernando Collor fechou acordo para quitar dívida milionária de IPVA de três carros de luxo;

*A dívida total, acumulada nos últimos anos, chega a mais de R$ 1,5 milhão;

*A primeira parcela já teria sido paga;

*Os carros envolvidos são um Bentley, um Lamborghini e um Rolls-Royce.

O acordo foi feito por meio da empresa Água Branca Participações, que é integrada pelo ex-presidente e o seu filho James Braz Collor de Mello e proprietária dos veículos. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a dívida total, acumulada nos últimos anos, chega a mais de R$ 1,5 milhão.

Após o acordo, a primeira parcela, no valor de R$ 62 mil, já teria sido paga.

A dívida milionária é referente aos carros das marcas Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce. Inclusive, em 2022, o automóvel Lamborghini Aventador Roadster 2014 apareceu em quinto lugar entre os maiores devedores de IPVA de São Paulo.

Antes disso, no ano de 2015, o mesmo carro foi apreendido pela Polícia Federal em uma das fases da Operação Lava Jato. Na época, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que havia suspeitas dos bens terem sido adquiridos por meio de práticas criminosas. Posteriormente, a Lamborghini foi devolvida depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A IstoÉ entrou em contato com Fernando Collor para comentar sobre o novo acordo, mas não obteve resposta até o momento.

Fonte: ISTOÉ