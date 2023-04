Rio Branco vence Andirá e Humaitá supera Adesg

Numa reunião ocorrida na tarde desta terça-feira (11), nas dependências do auditório da Federação de Futebol do Acre (FFAC), os dirigentes dos seis clubes classificados para o returno do Campeonato Acreano 2023, aprovaram a tabela de jogos.

Conforme o regulamento da competição, as equipes classificadas (Humaitá, Independência, Rio Branco, São Francisco, Galvez e Atlético Acreano) jogarão entre sim, totalizando 15 partidas, onde aquela que somar o maior número de pontos será declarada campeã.

A primeira rodada do returno do estadual começa no sábado (15), a partir das 16h, com o jogo isolado entre Rio Branco e São Francisco. Um dia depois (domingo), outros dois jogam fecham a rodada inaugural: Independência x Atlético (15h) e Galvez x Humaitá (17h). Os duelos serão disputados no estádio Florestão.

Nos acréscimos, Rio Branco vence o Andirá: 3 a 2

Foi suada, ou melhor, molhada, a vitória do Rio Branco sobre o Andirá por 3 a 2, em jogo disputado na tarde e noite chuvosa desta terça-feira (11) e válido pela última rodada do primeiro turno do estadual. Alifi, Bahia e Vitinho fizeram os gols do Rio Branco, enquanto Luan e Israel descontaram para o Morcego.

Com a vitória conquista nos acréscimos, o Rio Branco chegou aos mesmos 12 pontos do Independência e do Humaitá, mas o time estrelado cai para a terceira posição na tabela de classificação nos critérios técnicos do saldo de gols. Já o Morcego fechou a competição sem pontuar e na última posição do grupo A.

Com gol solitário, Humaitá supera a Adesg

Com um gol do atacante Alesson, anotado aos 20 minutos da etapa final, o Humaitá superou na noite chuvosa desta terça-feira (11), no estádio Florestão, a equipe da Adesg por 1 a 0.

Com o triunfo, o Tourão assumiu a liderança do grupo A. O tricolor porto acrense tem os mesmo 12 pontos de Independência e Rio Branco, mas leva vantagem no saldo de gols. Por outro lado, o Leão guiomarense fecha a competição com três pontos e na penúltima posição da chave.