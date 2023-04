Carnaval do Esperança reúne multidão na primeira noite

O público compareceu em peso na primeira noite do Carnaval Esperança Folia, que ocorre nesta sexta-feira, 28, na rua Euclides da Cunha, em Rio Branco.

Com diversas atrações, o evento conta com praça de alimentação, barzinhos, banheiros químicos, palco central para apresentações das bandas locais e segurança privada e guarnecida pela Policia Militar do Acre.

“É um carnaval de alegria, da paz e da família, com a presença de várias pessoas da cidade. Que todo mundo venha e brinque com alegria. Hoje a noite promete. Vamos ter as melhores bandas do Estado”, disse a presidente da Associação do conjunto Esperança I e II, Maria Cabecinha.

O tradicional carnaval de rua estava previsto para acontecer em fevereiro, mas, em razão de impasses com a Segurança Pública, a data precisou ser modificada. Para o organizador, Francisco Limeira, mesmo com a mudança, a festa fora de época está sendo um sucesso e apenas começando.

“Era um sonho nós fazer essa festa. Então estamos muito felizes por esse apoio do governo e da prefeitura, em ajudar a realizar tudo isso. Começa hoje e termina no domingo, em um espaço de muita segurança e tudo o que tem de melhor para o nosso público”, comentou.

No sábado, 29, a programação contará com os shows de DJ Marcelo Arzas, Edu Safadão e Sandra Melo e Banda. Já no último dia, 30 de abril, terá as apresentações da Banda Levada do Gueto, Os Cobras Dance e Ferdiney Ryos e Banda.

Veja as fotos da primeira noite do Carnaval Esperança Folia registradas por Jardy Lopes: