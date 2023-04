Cantora é filmada pelo marido apontando arma na própria cabeça antes de morrer no Acre

O empresário do ramo de produção de eventos no Acre conhecido como Tarcísio Som gravou um vídeo da esposa, a cantora Nayara Vilela, sentada no chão do banheiro com uma arma de fogo apontada para a própria cabeça. A cena foi filmada na noite desta segunda-feira, 24, na residência do casal, situada no bairro das Placas, capital acreana.

No vídeo, que o Ecos da Notícia optou por não reproduzir em respeito à vítima e seus familiares, Tarcísio fala, supostamente, para familiares de Nayara: “Tá vendo aí a donzelinha, Vanuza, Cristina? Com a arma na mão”.

Em seguida, ele diz: “Pra mim já era. Me dá minha arma. Isso não é brinquedo, não”. Tarcísio chega a comentar: “Ainda bem que tô filmando”.

O vídeo, de menos de 1 minuto, finaliza com Nayara dizendo: “Você acabou com meu emocional, você acabou com tudo”. Tarcísio responde: “Pois é. Vou mandar esse vídeo pra tua mãe agora”.

À polícia, o marido da mulher falou que ela teria morrido após atirar contra ela mesma. Segundo informações preliminares relatadas à polícia, imagens do circuito interno da casa do casal teria mostrado Nayara fazendo chamada de vídeo se despedindo de familiares.