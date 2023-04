Campos Neto diz que Banco Central define juro de forma técnica e vê inflação ainda alta

As declarações foram dadas durante debate no plenário do Senado Federal. Também estiveram presentes os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

“A inflação de curto prazo tem caído, mas muito lentamente, e os núcleos [que desconsideram fatores temporários] continuam altos. Esse ultimo número que saiu, ficou um pouco acima”, avaliou o presidente do Banco Central.

Nesta quarta-feira (26), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — ficou em 0,57% em abril. E acumulou 4,16% na janela de 12 meses.



O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne na próxima semana e a expectativa do mercado financeiro é de nova manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano — o maior nível em mais de seis anos, e que representa também a taxa real (descontada a inflação estimada para os próximos 12 meses) mais alta do mundo.



O Banco Central, que goza de autonomia operacional, tem sido criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por manter a taxa Selic em patamar elevado, o que freia a economia e gera reflexos no emprego e nos investimentos.