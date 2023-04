Caminhonete invade preferência e deixa motociclista em estado grave na Estrada do Mutum

O motociclista Luiz Davi Braz da Cruz, de 22 anos, sofreu um traumatismo craniano ao se envolver numa colisão com uma caminhonete na tarde desta terça-feira, 18, na Estrada do Mutum, situada no bairro Alto Alegre, na capital acreana.

Segundo testemunhas, a caminhonete modelo Hillux trafegava sentido centro-bairro, nas proximidades do no km 01, quando teria feito uma conversão à esquerda, sem dar a preferência que seria do motociclista.

Luiz Davi, que trafegava no sentido contrário, não conseguiu evitar a colisão, batendo na lateral da caminhonete. De acordo com a polícia, Davi não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e verificou a gravidade da vítima, que precisou ser entubada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O motorista da caminhonete, que não teve o nome divulgado, permaneceu no local e teria ligado paro Samu e avisado sobre o acidente.

Após a colisão, policiais do departamento de trânsito chegaram para sinalização do local e logo após peritos do Instituto Médico Legal (IML) chegaram para realizar a perícia técnica.