Calçadão da Gameleira pode ser interditado após vistoria

Equipes da Defesa Civil Municipal vistoriam nesta terça-feira, 18, a região do Calçadão da Gameleira que sofreu rachaduras após vazante do Rio Acre na capital do Estado.

As proximidades do local que sofreu uma movimentação de massa podem ser interditadas caso haja necessidade devido ao risco de deslizamento.

“A Defesa Civil averigua a situação de dano e risco. Se necessário, a interdição e encaminhamento de imediato para os órgãos competentes e a reparação desse dano”, disse o coordenador, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Calçadão da Gameleira, no segundo distrito de Rio Branco, apresenta uma faixa de aproximadamente 15 metros de rachaduras, num trecho bem próximo à ponte Juscelino Kubitschek.

Até ontem (17) pedestres continuavam passando pelo local, que segundo frequentadores, ainda está em movimento.

No bairro Cidade Nova, sete casas já desmoronaram num incidente que não deixou feridos, mas o terreno ainda está em movimento e ameaça outras estruturas.

Desde que as águas das alagações começaram a baixar, em Rio Branco, uma série de processos erosivos e desbarrancamentos tem chamado a atenção das autoridades.