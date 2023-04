Caixa Economica Federal anuncia aumento dos juros do crédito imobiliário nesta quarta

“A Caixa está ofertando, desde 03 de abril de 2023, taxas de juros a partir de 8,99% a.a., na modalidade SBPE. O banco ressalta que as taxas para as linhas de habitação popular e pró-cotista, com recursos do FGTS, estão mantidas desde outubro de 2021”, diz nota do banco.

Questionada pelo g1, a Caixa não explicitou o motivo do aumento dos juros nos financiamentos, nem se as novas taxas implicam em ajustes nos contratos já firmados. A reportagem aguarda os esclarecimentos e atualizará o texto assim que houver resposta.