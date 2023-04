Brasileiros, peruanos e um português são pegos com drogas

Forças de segurança apreenderam mais de 60 quilos de droga e uma arma de fogo na tarde desta terça-feira (4), na zona rural do município de Rodrigues Alves, distante 9 km de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Os entorpecentes estavam sendo transportados em uma embarcação por dois brasileiros, dois peruanos e um português. As apreensões e prisões aconteceram na região do Rio Paraná dos Mouras, zona rural do município.

Segundo o comandante do 6⁰ BPM, Edivan Rogério, a guarnição estava fazendo operação fluvial no Rio Paraná dos Mouras, fronteira com o Peru conhecida como uma frequente rota do tráfico. Equipes policiais vêm fortalecendo operações para coibir crimes como esses na região do Juruá.