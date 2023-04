Bolsonaro teme virar alvo da CPMI dos Atos Golpistas e quer escalar filhos para comissão

“Eles terão um canhão, nós, uma espingarda. O desgaste para o Bolsonaro pode ser enorme”, disse o parlamentar oposicionista. Ele diz ter alertado internamente que o risco de Bolsonaro se tornar o principal alvo é elevado.

Dentro da oposição, outro temor é que os trabalhos da CPMI possam acabar fragilizando ainda mais o ex-presidente no momento em que ações contra ele podem estar próximas de julgamento, como no caso do Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo um deputado da oposição, o governo vai querer repassar todo o filme dos atos golpistas, reforçando a responsabilidade do ex-presidente pelo que aconteceu.