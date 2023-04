Bocalom abre 12ª Feira do Peixe com expectativa de venda de 150 toneladas em Rio Branco

Iniciou na manhã desta quarta-feira, 5, na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) a tradicional Feira do Peixe e Agricultura Familiar, que este ano está em sua 12ª edição e deve estimular a venda de mais de 150 toneladas de pescados.

Cerca de 26 produtores devem realizar a venda dos peixes no período da Semana Santa. O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) contou que mesmo com a cheia, a expectativa de vendas é a melhor possível. “Em meio ao desastre a secretaria de agricultura tomou todas as providências em manter a feira e fornecer aos produtores rurais todos os recursos necessários”, comentou.

O chefe do executivo municipal revelou ainda que apesar da perda da produção dos produtores deverá ser amenizada com a feira. “Houve perda, mas não temos dúvidas que será uma grande festa”, declarou.

O secretário municipal da Secretaria de Agricultura (Seagro), Eracides Caetano, contou que a expectativa é de superar os 150 mil toneladas do ano de 2022. “Ano passado vendemos mais de 150 mil kg de peixe e esse ano esperamos ultrapassar essa quantia, apesar da enchente”, ressaltou.

O coordenador da Ceasa, Aécio Felipe da Silva, revelou que na abertura da feira, há cerca de 60 toneladas de peixes dos produtores, mas, adiantou que o número deverá subir no decorrer da feira. “Estamos aguardando que chegue 120 mil kg até amanhã. Temos peixe para todos os gostos”, explicou.

A produtora Maria Renata Souza, 44 anos, comentou que estima vender algo em torno de 5 mil kg de peixe no período da feira. “Temos que pensar alto, pequeno nós já somos”, argumentou.

Fotos de Sérgio vale