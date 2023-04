Avião faz pouso de emergência em fazenda no interior do Acre

Um avião monomotor fez um pouso forçado na manhã desta terça-feira, 18, em uma fazenda na região entre os municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano.

De acordo com informações apuradas pelo ac24horas, no avião estavam um piloto e mais 4 passageiros. O avião teria começado a apresentar falhas no motor e o piloto, identificado até o momento apenas por Carlinhos, foi obrigado a fazer um pouso de emergência.

O pouso forçado foi bem sucedido e não há relato de vítimas fatais. Apenas o piloto teria machucado o peito e o rosto sem gravidade.

O avião é um monomotor, de modelo Corisco Embraer 71