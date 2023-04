Avião de Gusttavo Lima enfrenta turbulência, não consegue pousar e show é cancelado

Um show de Gusttavo Lima que estava marcado para a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, teve de ser cancelado nessa sexta-feira (31/3) após a aeronave do cantor não conseguir pousar no destino por conta de fortes chuvas. Segundo o relato do Embaixador, divulgado nas redes sociais, o piloto da aeronave tentou pousar o avião quatro vezes, todas sem sucesso, o que obrigou o sertanejo a cancelar a apresentação.

“Fala pessoal, gostaria de informar que o show que aconteceria hoje em São João del Rei, infelizmente, não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três ou quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência”, lamentou o cantor.

Gusttavo Lima afirmou que sua equipe foi obrigada a pousar em Belo Horizonte, capital mineira, após o aeroporto da cidade em que se apresentaria ser fechado: “A gente acabou de pousar em Belo Horizonte com o aeroporto fechado. O Aeroporto de São João del Rei também está fechado. Então, chegar aí às 4 ou 5 da manhã de carro vai ser estressante para todo mundo e, com certeza, vocês ficarem esperando até muito tarde vai ser ruim”.

O cantor prometeu que marcará uma nova data para realizar a apresentação na cidade e pediu compreensão por parte daqueles que iriam ao show: “Em breve vou estar marcando uma nova data, peço a compreensão de cada um de vocês.

O Embaixador também descreveu momentos de tensão dentro da aeronave e mostrou alívio por estar bem: “Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião”.

