Autor de massacre em creche tem quatro passagens pela polícia e esfaqueou padrasto

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou na tarde desta quarta-feira, 5 de abril, que o autor do ataque à creche “Cantinho do Bom Pastor”, localizada em Blumenau, tem quatro passagens pela polícia.

Na primeira delas, em 20 de novembro de 2016, o agressor, de 25 anos, se envolveu em uma briga dentro de uma casa noturna. Já em março de 2021, esfaqueou o padrasto – mais de um ano depois, em julho de 2022, o autor foi abordado com cocaína e autuado.

As vítimas fatais do massacre são três meninos e uma menina, com idades entre quatro e sete anos. “Ele responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. Além disso, já pedimos a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos para investigação”, observou Ulisses Gabriel durante entrevista coletiva.