Áudio que traz ameaças de massacre a escola no Acre é investigado pela polícia

A Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp) investiga um áudio que passou a circular nas redes sociais sobre ameaças de atentados a escolas e creches no Brasil. No áudio, uma gravação afirma que jovens terroristas estão planejando um ataque à escolas e creches na semana do dia 20 de abril, data em que o Massacre de Columbine, nos Estados Unidos, e 15 estudantes foram mortos, completa 24 anos.

O áudio não traz nenhuma informação concreta e é de autoria de um perfil sem identificação e possui as características de perfil fake com o interesse de assustar a população. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública do Acre declarou que, antes da divulgação do áudio, já havia tomado medidas para coibir qualquer tipo de violência nas escolas. “O Governo do Acre intensificou ações de segurança para coibir casos de violência na Rede Estadual e Privada de Ensino. Entre as medidas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, estão as constantes rondas nas instituições de ensino, por meio do policiamento escolar, atuação do Proerd e a Criação de um Cartão de Segurança, onde prevê o reforço de policiais em ambientes escolares”, diz José Américo de Souza Gaia, secretário estadual de segurança pública.

A Sejusp também declarou que rastreia perfis considerados falsos nas redes sociais e lembrou que o Ministério da Justiça, em parceria com a SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações sobre ameaças e ataques contra escolas. O canal foi lançado na última sexta-feira, 7, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Qualquer cidadão pode acessar o canal exclusivo de denúncias disponibilizado pelo Ministério da Justiça no endereço www.gov.br/mj/pt-br/ escolasegura e reportar o endereço (URL) de conteúdos publicamente disponíveis na web com ameaças de ataques às escolas e a comunidade escolar.

