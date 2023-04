Atlético-AC vence o Náuas e carimba vaga no returno do Campeonato Acreano 2023

O Atlético-AC carimbou vaga no returno do Campeonato Acreano 2023. Neste sábado (8), no estádio Florestão, pela sexta e última rodada do grupo B, o time celeste superou o Náuas por 2 a 0. No primeiro tempo, o Galo Carijó mandou no jogo e abriu o placar com o atacante Juninho. Na etapa final, o Cacique do Juruá equilibrou as ações, mas não tinha poder de “fogo” para igualar o marcador. Melhor para o time azulino que nos últimos 15 minutos de partida voltou criar várias oportunidades de gols até Gustavo ampliar a fatura.

Tabela

Com a vitória sobre o Náuas, o Atlético-AC chegou aos sete pontos e consolidou a terceira posição do grupo B. Por outro lado, o Náuas manteve a quarta posição na tabela, mas sem chances de classificação para o returno.

Na espera

Com a classificação assegurada, o Atlético-AC aguarda o restante da última rodada para a divulgação da tabela do segundo turno. Já o Náuas retorna ao futebol profissional somente na próxima temporada.