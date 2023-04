Arnault e Bettencourt Meyers: o homem e a mulher mais ricos do mundo são franceses

Na lista anual, Arnault ocupa a liderança do ranking, com US$ 211 bilhões, e Françoise está em 11º lugar, com US$ 80,5 bilhões. O corte para a lista anual foi dia 10 de março, usando os preços de ações das empresas e taxas de câmbio da data.

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton, com US$ 221 bilhões Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 180 bilhões Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 114 bilhões Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 107 bilhões Warren Buffett, megainvestidor, com US$ 106 bilhões Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 104 bilhões Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P., com US$ 94,5 bilhões Carlos Slim , empresário do ramo de telecomunicações, com US$ 93 bilhões Mukesh Ambani, fundador da Reliance Industries, com US$ 83,4 bilhões Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 80,7 bilhões

Em 2022, Bernard Arnault ficou em terceiro lugar na lista anual de bilionários, dominada por Elon Musk, proprietário da Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fundador da Amazon. Em dezembro passado, eles foram superados pelo bilionário francês, que se tornou, com sua família, a maior fortuna do mundo.

A Forbes possui, também, um ranking em tempo real, que mostra que as fortunas já cresceram desde o corte, no início de março. Tanto que Françoise ganhou duas posições e, hoje, está em 9º lugar, com US$ 91 bilhões.