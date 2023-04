Após “esquecer” de chamar mãe para casamento, Eduardo Costa volta atrás

Maria Costa, mãe biológica de Eduardo Costa, disse em entrevista que não esteve no casamento do filho na noite de sábado (1º/4) por estar com visitas em casa. No entanto, a história não é bem essa! A coluna LeoDias soube que ela não foi convidada para a celebração e agora está desesperada após a relação não muito próxima com o filho vir à tona. Isso porque, para conter a crise, o sertanejo teria exigido a presença da mãe biológica na cerimônia religiosa, que vai acontecer no sábado (8/4).

Tudo começou após chamar atenção a ausência de Maria na cerimônia intimista, promovida para celebrar a união de Eduardo Costa com Mariana Polastreli no civil, na noite dessa terça-feira (4/4). Após isso, o Fofocalizando, do SBT, entrou em contato com a mãe biológica do cantor, que se viu sem saída e acabou dizendo que foi convidada tanto para a cerimônia no civil quanto para a religiosa, quando, na verdade, nenhum convite foi feito.

Maria atribuiu sua ausência na cerimônia civil à visita que recebeu em casa, em um momento de doença na família, como ela mesma relatou. “Eu não pude ir. Como não era de tanta importância que eu tivesse por ser só o civil, eu dei prioridade à minha família, que está em minha casa, precisando de mim e para cuidar das minhas vestes que tenho que usar no dia do casamento religioso”, disse.

Após a verdade vir à tona, Eduardo Costa entrou em contato com a mãe e tem a pressionado para que ela esteja na recepção religiosa neste sábado (8/4) para conter a crise pública de sua imagem. A situação deixou Maria desesperada. A matriarca corre para conseguir uma roupa em cima da hora para estar presente no casamento do filho.

