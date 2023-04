Adolescente é apreendido com celulares roubados na Capital

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre apreendeu o adolescente A. F. S, de 16 anos. O suspeito estava com dois celulares roubados na manhã desse domingo (23). A apreensão aconteceu durante patrulhamento na BR-364, próximo ao Auto Posto Correntão, em Rio Branco.

Os militares viram o indivíduo com as mesmas características do autor de um roubo ocorrido na manhã do mesmo domingo, no loteamento Santa Helena.

O policiais fizeram a abordagem e encontraram dois celulares com o indivíduo, que disse ser menor de idade e que um celular lhe pertencia, e o outro seria de sua namorada.

Porém, a guarnição tinha certeza dos dados fornecidos pelo COPOM e insistiram em saber da verdadeira procedência dos aparelhos. O adolescente confessou tê-los roubado. No momento da abordagem, foi dada voz de apreensão e o mesmo foi conduzido à delegacia especializada pra providências cabíveis.