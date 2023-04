Após avanço da Otan, ministro russo diz que Belarus poderá realizar ataques nucleares

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que as aeronaves bielorrussas foram atualizadas para serem capazes de realizar ataques nucleares, em resposta à expansão iminente da OTAN.

“Parte da aeronave de ataque bielorrussa adquiriu a capacidade de atacar alvos inimigos com armas nucleares”, disse Shoigu na terça-feira. “Além disso, o sistema de mísseis tático-operacional Iskander-M foi entregue às Forças Armadas da Bielo-Rússia. Ele pode usar mísseis convencionais e nucleares.”

Shoigu continuou dizendo que as forças bielorrussas estavam sendo treinadas no sistema Iskander na Rússia.

O ministro da Defesa russo afirmou que a decisão de dar à Bielo-Rússia os sistemas com capacidade nuclear foi uma resposta à expansão da OTAN em direção à fronteira com a Rússia, com a Finlândia pronta para se juntar à aliança na terça-feira.

Embora o estado nórdico compartilhe uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, Stoltenberg disse a repórteres anteriormente que as tropas da OTAN só ficariam estacionadas na Finlândia com o consentimento do país.

No entanto, Shoigu disse que “medidas retaliatórias” eram necessárias para “defender a segurança do Estado da União”.

“A OTAN está realizando um conjunto de medidas para aumentar a prontidão de combate das Forças Armadas Conjuntas, intensificando o treinamento de combate e as atividades de reconhecimento perto das fronteiras da Rússia e da Bielo-Rússia. Num futuro próximo, a Finlândia se tornará membro da aliança”, disse ele disse.

As declarações do ministro da Defesa seguem-se ao anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de que Moscou concluirá a construção de uma instalação de armazenamento de armas nucleares táticas na Bielo-Rússia antes de julho.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, reiterou na terça-feira que a aliança não viu nenhuma mudança na postura nuclear da Rússia que a forçaria a ajustar sua própria postura.