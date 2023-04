Apex quer “discurso único” sobre o agronegócio no Brasil, defende Jorge Viana

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, está trabalhando na realização de um seminário para reunir representantes do setor público, privado e da sociedade civil organizada a fim de criar uma narrativa nacional única sobre o agronegócio brasileiro perante a comunidade internacional.

De acordo com o presidente da entidade, Jorge Viana, a ação é parte da estratégia para reverter a imagem negativa que o país – e o setor – ganhou no mercado internacional ao longo dos últimos anos.

“Ou o Brasil faz isso, ou vai prevalecer a distorção do que é o Brasil, de como está o Brasil, porque o que houve nos últimos quatro anos acabou com a imagem do Brasil no exterior, está destruída – às vezes com razão, às vezes sem razão – e isso afeta os negócios”, defendeu Viana durante evento promovido pela Marfrig, em São Paulo.

Ao avaliar que “o Brasil estava ausente do mundo”, Viana apresentou números de um levantamento feito pela Agência no ano passado e que apontou que 64% dos europeus tinham uma imagem negativa sobre o agronegócio brasileiro, índice que chegou a 81% entre os membros do parlamento europeu.

A imagem do setor no continente é considerado estratégica para o Brasil diante das expectativas com a efetivação do acordo entre Mercosul e União Europeia – dois dos maiores produtores de alimentos do planeta.



Assinado em 2019, o tratado de livre comércio depende da ratificação pelo Conselho da União Europeia (UE) e pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor – mesmos órgãos que aprovaram no ano passado uma lei para restringir a importação de matérias-primas e derivados oriundos de áreas com desmatamento.



De acordo com a Apex, cerca de 30% dos 50,8 bilhões de dólares exportados pelo agronegócio brasileiro ao bloco europeu hoje poderiam ser afetados caso o Brasil seja considerado um país com alto risco de desmatamento.