Anvisa revoga resolução que suspendia comercialização de alimentos da Fugini

Na época, a Anvisa determinou o recolhimento de todas as apresentações da maionese da Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes a vencer em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354.

Em posicionamento divulgado em março, a Fugini admitiu o uso de corante vencido na maionese. Segundo a empresa, “esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade”.