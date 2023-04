Amor e ódio: Galvão Bueno lidera rankings de narrador mais e menos querido do brasileiro

A relação de amor e ódio do brasileiro com Galvão Bueno está provada pelo “O Maior Raio-X do Torcedor”. Ele foi apontado como o narrador mais querido por 36% dos entrevistados, com 16% dizendo que ele é de quem menos gostam. Ele lidera nas duas situações.

Curiosamente, os dois primeiros colocados são ex-Rede Globo. Galvão se despediu da emissora com a narração da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Argentina bateu a França nos pênaltis, em Doha.

Narradores preferidos pelo público

*Galvão Bueno – 36%

*Cléber Machado – 4%

*Luís Roberto – 2%

*André Henning e Milton Leite – 1%

A vice-liderança entre os narradores que o torcedor mais gosta é de Cléber Machado, demitido pela emissora no mês passado. Ele teve 4% das citações. Na lista dos que a galera menos gosta, ele ficou com 2%.

O atual número 1 da Globo, Luís Roberto, teve 2% dos votos como o melhor narrador, e 1% como o pior. Milton Leite, também dos canais Globo, foi citado por 1% nas duas situações.

André Henning, do TNT Sports, teve 1% de avaliação positiva, e Renata Silveira, única mulher da lista dos mais citados, teve 1% dos votos como narrador que o torcedor menos gosta.

Os narradores que o público menos gosta

*Galvão Bueno – 16%

*Cléber Machado – 4%

*Luís Roberto, Milton Leite e Renata Silveira – 1%

Entre os narradores que o entrevistado mais gosta, 14% citaram outros, 4% nenhum, e 38% não sabem ou não responderam.

Do lado do narrador que o torcedor menos gosta, 15% falaram outros nomes, 6% nenhum, e 59% não sabem ou não responderam.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.