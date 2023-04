Aleac vai realizar sessão solene ao Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) vai realizar na próxima segunda-feira (3), às 10 horas, sessão solene em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A sessão solene é fruto de requerimento do presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

A Aleac convida as entidades e associções que lutam por direitos e atendimento digno aos portadores de transtorno do espectro autista (TEA) no estado do Acre para discutir pautas sobre o autismo.

Para o presidente Luiz Gonzaga, é fundamental que o Legislativo discuta pautas relacionadas a direitos e melhorias no diagnóstico e atendimentos aos acreanos com autismo.

“É importante reuniar associações, profissionais da saúde, órgãos do governo e sociedade civil para debatermos pautas de melhorias para os autistas do nosso estado. Acompanho a dificuldade das famílias por todo o estado em conseguir consultas e tratamento aos portadores de autismo. Essa sessão vai servir para buscamos melhorias para os autistas”, disse Gonzaga.