Geraldo Alckmin sanciona lei que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro

Presidente em exercício durante a viagem de Lula à Europa, o vice-presidente Geraldo Alckmin sancionou a lei n° 14.559, que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. O projeto havia sido aprovado pelo Senado no fim de março e na Câmara, em 2019.

Considerado um dos maiores pilotos da história do automobilismo, Senna morreu em um acidente durante o Grande Prêmio de Ímola, em 1994. Ele foi tricampeão da Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991).

O Brasil agora possui 31 personalidades oficializadas como patronas de suas áreas de formação ou de destaque.

Lista de patronos brasileiros aprovados pelo Congresso:

Ayrton Senna, patrono do esporte

Tiradentes, patrono da nação brasileira

Duque de Caxias, patrono do Exército

Machado de Assis, patrono das letras

JK, patrono da urologia

Oscar Niemeyer, patrono da arquitetura

Tancredo Neves, patrono da redemocratização

Chico Mendes, patrono do meio ambiente

Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, patrono da arte

Getúlio Vargas, patrono dos trabalhadores

Paulo Freire, patrono da educação

Carmen Velasco Portinho, patrona do urbanismo

Rose Marie Muraro, patrona do feminismo

Mário Covas, patrono do turismo

Nilo Peçanha, patrono da educação profissional e tecnológica

Florestan Fernandes, patrono da sociologia

Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira

Nelson Freire Lavenére-Wanderley, patrono do Correio Aéreo Nacional

Jeronymo Baptista Bastos, patrono do desporto na Aeronáutica

Aureliano Cândido Tavares de Bastos, Patrono dos Municípios Brasileiros

Milton Santos, patrono da geografia

Augusto Ruschi, patrono da ecologia

Antonio Carlos Gomes, patrono da música erudita

Tércio Pacitti, patrono da tecnologia da informação da Aeronáutica

Aldo Augusto Voigt, patrono dos oficiais especialistas em controle de tráfego aéreo da Aeronáutica

Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão

Jorge da Silva Prado, patrono do material bélico da Aeronáutica

Padre Theodor Amstad, patrono do cooperativismo

Paulo Autran, patrono do teatro Alberto Santos Dumont, patrono da Força Aérea Brasileira

Dom Helder Câmara, patrono dos direitos humanos

José Bonifácio, patrono da Independência