Vice-presidente Alckmin diz que Gonçalves Dias “fez o correto” em pedir demissão

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse, neste sábado (22), que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias “fez o correto, que foi pedir demissão”.

Ele estava no Palácio do Planalto quando foi questionado sobre o depoimento de Dias à Polícia Federal (PF) para dar explicações sobre a atuação do GSI durante os atos criminosos de 8 de janeiro. “Ele [Gonçalves Dias] explicou que naquele momento estava com dificuldade de comando, enfim, vamos aguardar”, disse Alckmin.

O pedido de demissão de Dias ocorreu na quarta-feira (19), depois que a CNN divulgou imagens que mostram o ex-ministro no Palácio do Planalto durante o ataque aos Três Poderes.

Gonçalves Dias era tido como um militar próximo do presidente, por ter atuado em sua segurança pessoal durante os primeiros mandatos, de 2003 a 2009, e também durante a campanha de Lula para as eleições de 2022.

O general se torna o primeiro ministro do governo de Lula a deixar o cargo.

Depoimento à PF

Segundo fontes da CNN, Dias respondeu a todas as perguntas feitas pela PF e disse que não tem responsabilidade sobre os crimes que ocorreram durante o ataque aos Três Poderes. Ele também teria afirmado que não foi omisso e que agiu para impedir os atos.

O depoimento durou cerca de quatro horas e meia e ele partiu sem falar com a imprensa.

Gonçalves Dias se mostrou disposto a colaborar com a Polícia Federal no que for preciso durante as investigações.

Imagens exclusivas da CNN mostram Dias no Planalto durante 8 de janeiro

*Por volta das 9h, a CNN divulga imagens que teve acesso com exclusividade do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos

*Perto do meio-dia, o GSI diz que condutas de agentes públicos estão sendo apuradas

Oposição aumenta pressão por CPMI de 8 de janeiro

*Às 13h, a Polícia Federal decide antecipar a convocação de Gonçalves Dias sobre o ataque aos Três Poderes

*Esperado para ser ouvido por volta das 14h, o então ministro do GSI não comparece ao Congresso para falar sobre 8 de janeiro

*Comissão da Câmara aprova convocação do então ministro do GSI

*À tarde, Lula se reúne com chefe do GSI após imagens divulgadas pela CNN

Gonçalves Dias pede demissão do GSI

*Número 2 de Flávio Dino no Ministério da Justiça, Ricardo Capelli assume interinamente o cargo

NA sexta-feira (21), Cappelli começa a se reunir com os departamentos da pasta nesta sexta-feira (21), apesar do feriado em Brasília pelo aniversário da cidade.

O objetivo é levantar informações sobre como o GSI funciona e quem são os militares carimbados pelo bolsonarismo, que continuam trabalhando na estrutura, em quem o governo considera que não pode confiar. A decisão final será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre as possibilidades, há desde o fim do GSI à implementação de um modelo misto de gestão, com a participação de civis e militares.

CNN repudia insinuações sobre reportagem e libera íntegra de conteúdo

A CNN repudiou as insinuações do ex-ministro Gonçalves Dias sobre a reportagem que o levou à saída do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).