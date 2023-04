Adolescente de 17 anos é atropelada e morre no PS

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta terminou em morte na noite desta segunda-feira, 24. Inglid de Souza Oliveira, de 17 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave após uma motocicleta conduzida por Gabriel Rocha dos Santos, de 20 anos, colidir contra a sua bicicleta na BR-364, em um trecho do Parque do Tucumã.

De acordo com informações do motociclista, o semáforo estava aberto para ele e a adolescente que estava na bicicleta não percebeu e ocorreu a colisão. Com o impacto, o motoboy sofreu fratura no nariz e escoriações pelo corpo, já a jovem ciclista sofreu afundamento de crânio.

Ambos foram socorridos por uma equipe do SAMU, mas a adolescente não resistiu e veio a óbito.