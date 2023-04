Adolescente de 16 anos sofre tentativa de homicídio no bairro Cidade do Povo

Um adolescente de 16 anos foi alvejado a tiros por um desconhecido que fugiu após a tentativa de homicídio que ocorreu na tarde deste sábado, 22, na rua Geraldo Leite, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o menor que é integrante de uma facção criminosa estava dentro de casa, quando um homem o chamou na frente avisando que tinha alguém querendo falar com ele.

Quando o menor saiu no portão, um segundo homem começou a efetuar disparos de pistola na direção do adolescente que foi atingido com dois tiros, sendo um no braço e outro na região femoral.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o jovem que foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado estável.