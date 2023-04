Acusado de 15 furtos e sequestros violentos é recapturado em Rio Branco nesta quarta

Ozéas Paulo Germano Ferreira, considerado de altíssima periculosidade e que estava sendo procurado há meses, foi preso na manhã desta quarta-feira, 12, na região do Conjunto Ouricuri, em Rio Branco, por Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

Contra ele, existia três mandados de prisão preventiva decretados pela Vara de Crimes de Roubos e Extorsões da capital acreana. Apresentado na Divisão Especial de Investigações Criminais (DEIC), deverá ser levado ainda hoje ao presídio.

De acordo com os investigadores responsáveis pela prisão do acusado, Ozéas é altamente perigoso, já que além de ser acusado de pelo menos 15 furtos qualificados, ele estaria envolvido numa série de sequestro. É acusado ainda de ser violento com as vítimas, as espancando e mantendo em cárcere privado na maioria dos casos. O suspeito deverá ser submetido a uma rigorosa investigação, devido ao perigo que representa a população.