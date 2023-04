Escolas do Acre irão encerrar ano letivo em janeiro de 2024

O encerramento do ano letivo que está em curso nas escolas públicas do Estado do Acre deverá ocorrer só em janeiro de 2024 por conta da suspensão das aulas ocasionadas pela enchente do Rio Acre e inundação de igarapés na capital acreana. A informação é do secretário de educação, Aberson Carvalho, dita em entrevista à Rede Amazônica.

O estado optou por estender o fim do ano letivo para o próximo ano por conta do atraso após casas e escolas serem atingidas pela enchente. Ao menos 35 escolas de Rio Branco foram usadas como abrigos a famílias que ficaram desabrigadas e o Estado teve 25 instituições de ensino usadas nesse acolhimento.

Essas escolas estão passando por avaliação da equipe de engenharia da secretaria de educação, que verificam a situação da estrutura. Carvalho afirma que as mesmas deverão passar por revitalização e manutenção.

As aulas, que estão suspendidas desde o dia 24 de março, estão previstas para serem retomadas na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, após as últimas famílias deixarem os abrigos instalados em escolas. Nos municípios que não foram atingidos pela alagação as aulas seguem normalmente sem interrupções.