1º turno do Campeonato Acreano 2023 chega à reta final nos dias 8, 10 e 11 de abril

Após a disputa de 20 jogos e 91 gols anotados (média de 4,55 gols por partida), o 35º Campeonato Acreano 2023 conta com apenas uma equipe com aproveitamento de 100%. Trata-se da equipe católica do São Francisco, com três vitórias em três partidas e com vaga assegurada na fase da competição.

Restam cinco jogos para o fechamento do turno e, matematicamente, apenas o São Francisco e o Galvez, clubes incluídos na chave B, estão classificados para o returno do estadual. A outra vaga da chave será disputada no confronto direto entre Atlético x Náuas. O jogo ocorre no próximo sábado (8), no estádio Florestão, às 15h. O empate bastará para o time celeste seguir no torneio.

Pela chave A, quatro equipes disputam três vagas. Humaitá, Independência e Rio Branco lideram o grupo, cada um somando 9 pontos ganhos. O Plácido de Castro é o quarto colocado (6 pontos), mas se vencer o confronto direto contra o Independência por uma diferencia acima de um gol bastará para avançar na competição. O duelo ocorre na próxima segunda-feira (10), às 16h, no estádio Florestão. Outras duas partidas da chave acontecem no dia seguinte (11): Andirá x Rio Branco (16h) e Adesg x Humaitá (18h).

Artilheiros

Na briga pela artilharia, o meia-atacante Pedro Henrique (Galvez) surge na liderança com 7 gols. O meia Fernandinho (Humaitá) e o atacante Juninho (Atlético) dividem a segunda posição neste quesito, ambos com 5 gols. Radames (Galvez), Alesson (Humaitá), Wanderson Jordão (São Francisco) aparecem empatados na terceira posição, cada um com 4 gols.

Números

Os clubes com maior número de gols marcados no estadual são: Humaitá (16), Galvez (14), Plácido de Castro (12), São Francisco e Atlético Acreano (10). Por outro lado, as equipes do Humaitá, Rio Branco, Galvez e São Francisco são as melhores defesas do torneio, todas com três gols sofridos. No requisito gols sofridos, o Vasco da Gama tem a pior defesa da competição, com 19 gols, seguido do Andirá, com15 gols.