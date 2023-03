Tio acusado de estuprar a própria sobrinha é preso no Acre

Na tarde deste domingo, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (Dempca), deu cumprimento a um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 38 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O homem é acusado de abusar da própria sobrinha, que há época dos fatos tinha 14 anos de idade. O crime ocorreu em dezembro de 2020, no município de Porto Walter, interior do Acre.

O suspeito também é investigado por outros crimes contra a dignidade sexual, inclusive há a possibilidade de outra sobrinha ter sido vítima dele.

Após cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, de onde será encaminhado ao Presídio Manoel Neri.