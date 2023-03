Suposta tomada de poder na Baixada por facção ameaça moradores a tiros

Moradores de pelo menos três bairros da Baixada da Sobral, em Rio Branco, tiveram que se trancar em suas casas na noite desta segunda-feira, 20, após um suposto ‘salve’ de uma organização criminosa alertando sobre toque de recolher. A causa do terror nos bairros Boa União, Glória e João Eduardo seria um possível confronto entre as organizações criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 pela marcação e domínio de território.

A reportagem do ac24horas teve acesso a alguns vídeos gravados pelos próprios membros de uma facção, que divulgaram em vários grupos de whatsapp. O vídeo mostra vários criminosos pichando muros com a sigla da facção Comando Vermelho (CV), avisando ser proibido roubar na área conquistada. Geralmente, esse tipo de demarcação de território significa que a organização criminosa venceu a guerra contra os rivais.

O vídeo também mostra os membros da facção efetuando alguns disparos de arma de fogo contra alguém que estava observando a ação dos criminosos sobre o muro de uma residência.

“Que é porra o que é que está olhando aí, caralho”, em seguida os faccionados efetuam os tiros e entram em um veículo.

Em uma ligação telefônica com um suposto superior da organização criminosa, o membro da facção chega a dizer que já picharam vários muros e que inclusive os homens (suposto membros da outra organização criminosa ou policiais) já estavam atrás deles, e que agora iriam pichar no bairro João Eduardo e que posteriormente a rua 15, no bairro Glória, ficaria para outro momento.

O ac24horas recebeu também um áudio de motorista de aplicativo. Segundo ele, dois criminosos membros de uma organização criminosa o abordaram e informaram para que ele ou seus colegas não fizessem corridas na região do bairro Boa União, pois haveria uma tomada de território e que também os moradores ficassem nas suas casas, deixando claro um suposto “toque de recolher” na região.

Em posse dos vídeos, a Polícia Militar do Acre fez vários patrulhamentos na região da Baixada da Sobral como forma de prevenção para evitar confronto entre as organizações criminosas. Até o final desta matéria, a reportagem não recebeu informações de prisões ou feridos na região da Baixada da Sobral durante a madrugada. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.