Sucuri morre engasgada ao tentar comer cachorro em uma fazenda na zona rural

“Dependendo do tamanho da presa a serpente vai ter um gasto energético demasiado para fazer a digestão e dependendo do estresse que foi colocado para fazer essa ação ela pode vir a óbito em função desse gasto energético e do estresse”, explicou Raiany.

Também é possível que a cobra acabe tendo as vísceras perfuradas por cascos e chifres das presas – ou nesse caso possivelmente as unhas do cão -, por exemplo.