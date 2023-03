STJ afasta Petronio do Deracre e Cirleudo da SEOP; buscas são feitas em secretarias

O Superior Tribunal de Justiça do Acre determinou o afastamento de membros do primeiro escalão do governo do Acre nesta terceira fase da operação Ptolomeu, deflagrada nesta quinta-feira, 9. Foram afastados de seus cargos o diretor-presidente do Deracre, Petronio Antunes, e o secretário de obras, Cirleudo Alencar.

A polícia federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa dos dois secretários e nas sedes do Departamento e da Secretaria, conforme apurou o ac24horas.

A reportagem apurou que os Petrônio e Cirleudo não poderão manter contato com o governador até o fim das investigações. Informações extraoficiais apontam a dupla como operadores financeiros.