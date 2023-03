Senado sinaliza a Lula que aprovaria Zanin para o Supremo Tribunal Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu sinalização do Senado Federal de que não haverá dificuldades na aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin caso seja indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo relatos feitos à CNN, interlocutores do Palácio do Planalto fizeram sondagens nas últimas semanas a lideranças partidárias e integrantes da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal.

O colegiado federal é responsável por realizar a sabatina do indicado do presidente. O ministro Ricardo Lewandowski completa 75 anos em maio, quando é prevista a aposentadoria compulsória.

De acordo com assessores do governo, até mesmo o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil – AP), teria indicado não ter resistência ao nome de Zanin e que poderia adotar celeridade na marcação da sabatina.

Lewandowski havia indicado nos bastidores que poderia antecipar a sua aposentadoria para março, mas, nos últimos dias, auxiliares do ministro disseram que ele deve agora aguardar o mês de maio.

No mês passado, em entrevista, Lula sinalizou a indicação de Zanin.

Apesar de ser advogado do presidente, o que poderia levantar um debate ético, até mesmo senadores de partidos como PP e PSDB não acreditam em dificuldades em uma aprovação.

Apesar do favoritismo de Zanin, auxiliares do governo têm defendido que Lula leve em conta a opinião de Lewandowski, que, segundo relatos feitos à CNN, teria preferência pelo nome do jurista baiano Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF.