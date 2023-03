São Francisco supera o Atlético Acreano por 4 a 3 e carimba vaga no returno do Estadual

Num jogo de sete gols, o São Francisco não somente venceu o Atlético Acreano por 4 a 3, mas também carimbou matematicamente sua vaga no returno do Campeonato Acreano 2023. O duelo bem movimentado e cheio de cartões amarelos e vermelhos ocorreu na noite desta terça-feira (28), no pesado gramado do estádio Florestão. Os gols da vitória do time católico foram marcados por Polaco, Wanderson Jordão (2) e Geovani. Ciel e Juninho (2) descontaram para o Galo Carijó.

Tabela

Com o triunfo e a classificação conquistada diante do Galo Carijó, o time católico chega aos nove pontos (100% de aproveitamento) e segue na ponta da tabela do grupo B do estadual. Por outro lado, o Atlético-AC perdeu sua invencibilidade na competição, mas segue com quatro pontos e na terceira posição – mesma pontuação do Galvez, mas com um jogo mais e saldo de gols inferior ao time imperialista.

Próximos jogos

O próximo compromisso do São Francisco está marcado para o próximo dia 8 de abril. O adversário será o Imperador Galvez, às 17h, no estádio Florestão. No mesmo dia e local, o Atlético-AC entra em campo para encarar o Náuas, em confronto direto por uma vaga no returno, às 15h. O vencedor do duelo avança na competição, mas o Galo Carijó garante a vaga com o empate.

Súmula

São Francisco 4 x 3 Atlético-AC

Local: Florestão, 28/03

Árbitro: Antônio José

Assistentes: Verônica Severino e Antonio Ecídio

Gols: Polaco, Wanderson Jordão (2x) e Geovani (SF); Ciel e Juninho (2x)

Renda: R$ 2.330,00

Público: 227 pagantes

Cartões amarelos: Vicente, Brenner (SF), Tocantins; Ícaro, Juninho, Gustavo, Marquinhos e Bolt (AA)

Cartões vermelhos: Ker (SF); Korea (AA)

São Francisco: Saulo; Jojo, Brenner, Reginaldo (Tocantins) e Ker; Gabriel William, Vicente (Fabinho), Geovani e Polaco (Weverton); Wanderson Jordão (Victor Emanuel) e Baby (Erick). Técnico: Erismeu Silva

Atlético-AC: Ediquely, Gustavo (João), Ícaro, Leandro Bahia e Eric; Marquinhos (Louhan), Marllon (Korea) e Ciel; Jefinho (Bolt), Tiririca (Renan) e Juninho. Técnico: Márcio Figueiredo, o Faísca