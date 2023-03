Rio Branco vence jogo de seis pontos por 2 a 1 e fica pertinho da vaga no returno

Num jogo considerado de seis pontos, o Rio Branco-AC conquistou a segunda vitória no Campeonato Acreano ao superar a Adesg por 2 a 1, em jogo disputado na tarde desta terça-feira (28), no estádio Florestão, pela quarta rodada do grupo A no primeiro turno. Os gols da vitória estrelada foram marcados por Joel, ainda no primeiro, e Bahia, na etapa complementar de jogo. O gol solitário do Leão de Senador Guiomard foi anotado por Jeferson em cobrança de pênalti.

Tabela

Com a segunda vitória na competição, o Rio Branco chegou aos seis pontos, dividindo a segunda posição com o Independência, mas o Tricolor do Marinho Monte leva vantagem no saldo de gols. O líder da chave é o Humaitá, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Por outro lado, a Adesg chega a segunda derrota e aparece somente na quinta e penúltima posição com três pontos. Restam dois jogos para cada equipe no primeiro turno.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo na próxima terça-feira (4) para enfrentar o líder Humaitá, às 18h, no estádio Florestão. No mesmo dia e local, a Adesg encara o Plácido de Castro, às 16h.

Súmula

Rio Branco 2 x 1 Adesg

Local: Florestão, 28/03

Árbitro: Fábio Santos

Assistentes: Iago Nascimento e Jean Carlos

Gols: Joel e Bahia (RBFC); Jeferson (Adesg)

Renda: R$ 2.330,00

Público: 227 pagantes

Cartões amarelos: Chumbinho, Gustavo, Matheus, Felipe e Jeferson (Adesg); Jonathan, Joãozinho, Ulisses Torres, Dunha e Marllon (RBFC)

Cartões vermelhos: Gabriel (Adesg)

Rio Branco-AC: Marcão; Espanhol, Bebê, Jonathan e Joãozinho; Joel, Alifi (Matheus Hassen), Murilo (Léo Grajaú) e Thiago Dunha; Bahia e Vitinho (Marllon). Técnico: Ulisses Torres

Adesg: Edivandro; Daniel (Cleiton), Renner, Felipe e Gustavo; Matheus (Kauã), Josimar (Peteca), Diego e Jeferson; Chumbinho (Erick) e Adrisson (Raniel). Técnico: Francisco Roberto