Río Acre, na capital, continua subindo e registra 16,80 metros; 2 mil estão desabrigados

O nível do Rio Acre continua subindo e preocupa os moradores de Rio Branco. Na medição realizada na tarde desta segunda-feira, 27, o manancial atingiu a marca de 16,80 metros – ou seja, subiu mais 2 cm somente nas últimas 3 horas.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 60 milímetros de chuva. Com isso, o Rio se aproxima dos 17 metros – estando a 20 centímetros. Segundo uma medição feita pelo autônomo José Gomes, ao meio dia de hoje, faltavam 30 centímetros para as águas tomarem o calçadão da Gameleira, com o aumento, faltam apenas 28 cm.

Dados da Defesa Civil apontam que em Rio Branco, devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias, já atingiram cerca de 38 mil moradores da capital acreana. Cerca de 1,9 mil pessoas estão desabrigadas e, segundo os cálculos das autoridades locais, aproximadamente quatro mil estão desalojadas.