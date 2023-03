Rio Acre aumenta mais 4 centímetros nas últimas horas e chega a 17,22m

O ritmo de elevação do nível do Rio Acre aumentou na capital acreana durante as três últimas horas desta quinta-feira, 30.

A Defesa Civil informou que na medição das 9 horas de hoje, o nível do manancial é de 17,22m, o que significa um aumento de mais de 1 centímetro por hora, já que a medição das 6 horas apontava 17,18m.

A subida com maior força já tinha sido prevista pela Defesa Civil por conta da cheia do Riozinho do Rola que é o principal afluente do Rio Acre na capital.

Mais de 3,5 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 40 mil estão atingidas pela enchente na capital acreana.