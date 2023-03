Rio Acre amanhece com 16,26 metros neste sábado e ameaça mais prejuízos

O nível do Rio Acre amanheceu marcando 16,26 metros na capital acreana neste sábado (25). Desde as fortes chuvas que atingiram a cidade, o nível do manancial não para de subir, ameaçando ainda mais prejuízos às quase 30 mil pessoas vítimas de enchente por toda a cidade.

As águas sabem rapidamente, impedindo que os moradores salvem móveis e objetos de suas residências. Do Segundo ao Primeiro Distrito de Rio Branco, há muitos relatos de pessoas que perderam tudo dentro de casa, tamanha força da natureza.

O município de Rio Branco e o governo do Acre já decretaram situação de emergência devido à problemática. A previsão é de que pelo menos até este próximo domingo a cidade receba mais chuva.

No interior, o nível dos rios também preocupa e já invade ruas, como em Brasileia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.