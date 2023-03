Putin anuncia esforço para aumentar a produção de armas em larga escala

O presidente russo Vladimir Putin anunciou um esforço em grande escala para desenvolver capacidades a fim de produzir mais armas para a guerra na Ucrânia.

Putin disse que o aumento da produção de armas é “necessário com urgência” e garantiu que atenção especial seria dada às legalidades e à alocação de fundos para a iniciativa ao falar com o conselho do Gabinete do Procurador-Geral da Rússia na quarta-feira (15).

“Primeiramente, em termos de cumprimento oportuno das obrigações de fornecimento de armas, equipamentos e munições necessários para as necessidades da operação militar especial, para a implementação precisa de todas as tarefas da ordem de defesa do estado e o uso eficaz dos recursos orçamentários”, disse ele, usando o eufemismo para a invasão em grande escala da Ucrânia.

Segundo Putin, o governo está alocando muitos recursos para as necessidades de defesa “sem prejuízo de outras áreas”. Mas os fundos “devem ser gastos de forma racional, no estrito cumprimento da lei”, acrescentou.

“Além disso, os promotores devem supervisionar a modernização das empresas da indústria de defesa, incluindo a construção de capacidades para a produção de um volume adicional de armas. Muito esforço está sendo feito aqui. Precisamos urgentemente agora e será útil no futuro”, disse ele.

Putin disse que a Rússia está em um caminho positivo e “fortalecendo a soberania” do país.

“Estamos com vocês no estágio de mudanças positivas e de grande escala destinadas a fortalecer a soberania do país, sua independência, o futuro da Rússia e criar condições para seu desenvolvimento confiante”, disse Putin.